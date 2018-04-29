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В Украине проходят выборы в 40 тергромадах

В воскресенье первые выборы проходят в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых и 22 сельских

Об этом написал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко вFacebook.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местные совета.

В частности, в Винницкой области такие выборы в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской области - в 1 ОТГ, в Днепропетровской области - в 4 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Запорожской области - в 7 ОТГ, в Ивано Франковский области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 3 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Одесской области - в 3 ОТГ, в Полтавской области - в 2 ОТГ, в Ровенской области - в 3 ОТГ, в Сумской области - в 1 ОТГ, в Тернопольской области - в 2 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 1 ОТ , В Хмельницкой области - в 2 ОТГ, в Черновицкой области - в 2 ОТГ.

Кроме того, 29 апреля состоятся еще и дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. В частности, в Житомирской области такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской области - в 1 сельскому совету, в Харьковской области - в 1 поселковом совете, в Черновицкой области - 1 поселковом совете.

После проведения выборов 29 апреля целом в Украине будет создано 705 ОТГ.

Как ранее заявлял Комитет избирателей Украины, перед выборами в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля в разных регионах Украины, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, а также факты давления на кандидатов.

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