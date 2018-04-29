В Украине отмечают 100-летие Военно-морского флота
В связи с аннексией Севастополя, мероприятия пройдут в Киеве на площади Леси Украинки и на Майдане Независимости. В Одессе на борту флагмана Военно-морских сил Украины - военного корабля Гетман Сагайдачный - также пройдет торжественная церемония специального гашения почтовой марки.
Президент Петр Порошенко опубликовал поздравление с годовщиной на своей странице в Facebook.
"29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе был поднят сине-желтый флаг. Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", - написал президент Петр Порошенко.
Украинский Институт национальной памяти накануне опубликовал видео, посвященное памятной дате.
"29 апреля 1918 года состоялось важное историческое событие в истории украинского флота. Опираясь на решение делегатов корабельных команд и настроения украинских моряков и офицеров, весь Черноморский флот был провозглашен флотом УНР и издан приказ торжественно поднять украинские флаги. Это решение поддержало и выполнило абсолютное большинство кораблей Черноморского флота", - сказано в описании к видео.
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