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В Украине отмечают 100-летие Военно-морского флота

В воскресенье, 29 апреля, в Украине отмечают столетие со дня основания Военно-морского флота

В связи с аннексией Севастополя, мероприятия пройдут в Киеве на площади Леси Украинки и на Майдане Независимости. В Одессе на борту флагмана Военно-морских сил Украины - военного корабля Гетман Сагайдачный - также пройдет торжественная церемония специального гашения почтовой марки.

Президент Петр Порошенко опубликовал поздравление с годовщиной на своей странице в Facebook.

"29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе был поднят сине-желтый флаг. Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", - написал президент Петр Порошенко.

Украинский Институт национальной памяти накануне опубликовал видео, посвященное памятной дате.

"29 апреля 1918 года состоялось важное историческое событие в истории украинского флота. Опираясь на решение делегатов корабельных команд и настроения украинских моряков и офицеров, весь Черноморский флот был провозглашен флотом УНР и издан приказ торжественно поднять украинские флаги. Это решение поддержало и выполнило абсолютное большинство кораблей Черноморского флота", - сказано в описании к видео.

 

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