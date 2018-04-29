В Украине лето: температура до 28 тепла
29 апреля, 2018, 13:26
В воскресенье, 29 апреля, в Украине без осадков, температура днем местами будет достигать 28 градусов тепла
Как сообщает Украинский гидрометцентр, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек.
В Киеве температура ночью около 10° тепла, днем 24-26°.
Во Львове 29 апреля температура ночью 8-10° тепла, днем 26-28°.
В Одессе солнечно и тепло. Температура ночью 10-12° тепла, днем 16-18°.
В Днепре солнечно и сухо. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.
В Харькове 29 апреля без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем 20-22°.
В Карпатах осадки маловероятны. Температура ночью 1-6° тепла, днем 17-22°.
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