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В Украине лето: температура до 28 тепла

В воскресенье, 29 апреля, в Украине без осадков, температура днем местами будет достигать 28 градусов тепла

Как сообщает Украинский гидрометцентр, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек.

В Киеве температура ночью около 10° тепла, днем 24-26°.

Во Львове 29 апреля температура ночью 8-10° тепла, днем 26-28°.

В Одессе солнечно и тепло. Температура ночью 10-12° тепла, днем 16-18°.

В Днепре солнечно и сухо. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.

В Харькове 29 апреля без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем 20-22°.

В Карпатах осадки маловероятны. Температура ночью 1-6° тепла, днем 17-22°.

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