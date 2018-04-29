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В Мали в результате нападения исламистов погибли более 40 человек

В Мали в результате нападения боевиков-исламистов погибли более 40 представителей народа туарегов

Передает Reuters.

"Предполагаемые джихадисты убили более 40 туарегов в Мали", - говорится в сообщении.

Как передает AFP, в пятницу, 27 апреля, было совершено нападение, в котором погибли 30 человек. За день до этого боевики на мотоциклах убили 12 человек возле города Андерамбукане.

"В течение двух дней погибли 43 человека, все они были гражданскими лицами, которые проживают в одной общине - в поселениях Аклаз и Авакасса", - говорится в сообщении.

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