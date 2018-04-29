В Германии становится популярным неонацистское движение "Рейхсбюргеры"

29 апреля, 2018, 20:54

Немецкая контрразведка Федеральное ведомство по защите конституции (БФВ) констатирует, что общее количество сторонников националистического движения "Граждане рейха" - так называемых "рейхсбюргеров" - сейчас оценивается в свыше 18 тыс. человек

Это на 80% больше, чем их было зафиксировано в 2016 году. По данным пресс-секретаря этого ведомства, 950 из них были классифицированы как крайние правые экстремисты, сообщает DW.

В начале 2018 года руководитель БФВ Ханс-Георг Маассен сообщил о 16,5 тыс. "рейхсбюргеров", а в годовом отчете контрразведчиков за 2016 год говорилось, что их количество составляет около 10 тыс., среди которых от 500 до 600 считались правыми экстремистами.

"Впрочем, увеличение количества приверженцев этого движения не означает, что в его ряды было привлечено много новых членов", - отмечается в сообщении.

После того, как в 2016 году в Баварии член этого движения Вольфганг П. убил одного и ранил еще 2-х полицейских, правоохранители обнаружили много сторонников этого движения, которые не были известны ранее.

По словам представителя БФВ, около 1200 сторонников движения имеют лицензии на владение оружием. С начала 2017 года власти отозвали лицензии на оружие в 450 "рейхсбюргеров".

Справка

"Рейхсбюргеры" - движение маргиналов, которые не признают существования ФРГ. Оно зародилось в 1980-е годы. Его сторонники отождествляют себя с германской империей, которая существовала с 1871 по 1918 год. Они считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, а настоящие границы Германии - "немецкого рейха" - следует восстановить в границах 1937 года.

"Рейхсбюргеры" отказываются от уплаты налогов и нередко вооружаются. Также они образуют собственные "государственные субъекты" с такими названиями, как "Второй германский рейх", "Свободное государство Пруссия" или "Княжество Германия". Отсюда и название "рейхсбюргеры", то есть "граждане рейха / империи".