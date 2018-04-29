В этот день 100 лет назад Скоропадский был провозглашен гетманом Украины

29 апреля, 2018, 18:50

29 апреля 1918 года открылся Всеукраинский съезд хлеборобов

Учитывая количество участников - 6432 человека от 8 губерний - местом проведения выбрали вместительный цирк "Гиппо-Палас" на Николаевской (ныне улица Архитектора Городецкого), 7. Теперь на том месте - кинотеатр "Украина".

Скоропадский приехал на съезд, когда напряжение выступлений было уже достаточно высоким. Делегаты предлагали сбросить Центральную Раду, которая довела Украины к беспорядку и хозяйственной руине, требовали разогнать земельные комитеты и т.д., рассказывает ВВС.

Рассуждения какого-то оратора о необходимости сильной власти, которая должна сосредоточиться в одних руках, встретили аплодисментами. Кто-то воскликнул: "Браво!", Другие: "Ура!", А потом разнеслось: "Гетьмана! Гетьмана!"

Читайте также: Кем был Евгений Чикаленко, в честь которого собираются переименовать площадь Льва Толстого в Киеве

Именно в этот момент - случайно или нет - в генерал-губернаторском ложе показался Павел Скоропадский. Председательствующий Михаил Воронович, депутат от Киевщины, бывший Бессарабский губернатор предложил выбрать Скоропадского гетманом.

Только что избранный гетман поехал в Софийский собор, епископ Никодим благословил его и помазал. В 16 часов на Софийской площади начался торжественный молебен.

Центральная Рада еще заседала - именно 29 апреля принял Конституцию УНР. Но контроль над страной уже потеряла, превратившись в некий клуб для политических дебатов.

Читайте также: 110 лет назад родился основатель и первый командир УПА Тарас Боровец

К вечеру немецкая военная часть окружила здание Центральной Рады и предложила чиновникам разойтись.

В то же время сторонники Скоропадского захватывали государственные учреждения. Чтобы отличаться от сечевиков, верных правительству Грушевского, гетманцы имели повязки на рукавах: белую - на левом, малиновую - на правом.

Захват власти продвигался медленно: по состоянию на вечер 29 апреля овладели только второстепенными министерствами.

Около 2 часов ночи произошел перелом: гетманцы взяли под контроль военное министерство, государственный банк и министерство внутренних дел.