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В этот день 100 лет назад Скоропадский был провозглашен гетманом Украины


фото: Мурал зі Скоропадським біля залізничного вокзалу у Києві
29 апреля 1918 года открылся Всеукраинский съезд хлеборобов

Учитывая количество участников - 6432 человека от 8 губерний - местом проведения выбрали вместительный цирк "Гиппо-Палас" на Николаевской (ныне улица Архитектора Городецкого), 7. Теперь на том месте - кинотеатр "Украина".

Скоропадский приехал на съезд, когда напряжение выступлений было уже достаточно высоким. Делегаты предлагали сбросить Центральную Раду, которая довела Украины к беспорядку и хозяйственной руине, требовали разогнать земельные комитеты и т.д., рассказывает ВВС.

Рассуждения какого-то оратора о необходимости сильной власти, которая должна сосредоточиться в одних руках, встретили аплодисментами. Кто-то воскликнул: "Браво!", Другие: "Ура!", А потом разнеслось: "Гетьмана! Гетьмана!"

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Именно в этот момент - случайно или нет - в генерал-губернаторском ложе показался Павел Скоропадский. Председательствующий Михаил Воронович, депутат от Киевщины, бывший Бессарабский губернатор предложил выбрать Скоропадского гетманом.

Только что избранный гетман поехал в Софийский собор, епископ Никодим благословил его и помазал. В 16 часов на Софийской площади начался торжественный молебен.

Центральная Рада еще заседала - именно 29 апреля принял Конституцию УНР. Но контроль над страной уже потеряла, превратившись в некий клуб для политических дебатов.

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К вечеру немецкая военная часть окружила здание Центральной Рады и предложила чиновникам разойтись.

В то же время сторонники Скоропадского захватывали государственные учреждения. Чтобы отличаться от сечевиков, верных правительству Грушевского, гетманцы имели повязки на рукавах: белую - на левом, малиновую - на правом.

Захват власти продвигался медленно: по состоянию на вечер 29 апреля овладели только второстепенными министерствами.

Около 2 часов ночи произошел перелом: гетманцы взяли под контроль военное министерство, государственный банк и министерство внутренних дел.

  • Стоит напомнить, что современный российский областной центр Белгород тогда был официальной территорию Украины, за которую воевали украинские войска и в конце концов освободили этот город так же в апреле 1918-го.
  • В то же время на Кубани местное население провозгласило о создании украинской Кубанской народной Республики (КубНР), которая обратилась к официальному Киеву с просьбой о присоединении по аналогии с тем, как к такому же шагу удалась Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). Из современных украинских политиков о возможности возвращения юго-западных русских земель, где большинство населения и поныне составляют украинцы, говорит действующий министр транспорта Владимир Омелян, а также проводники правых сил Дмитрий Корчинский, Дмитрий Ярош и Николай Кохановский. О вероятном повирне в Украину этих территорий в случае прогнозируемого распада России говорят и независимые российские аналитики.
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