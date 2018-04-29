В Ереване возобновились акции протеста

29 апреля, 2018, 14:28

В Ереване с 12:00 воскресенья возобновились мирные акции гражданского неповиновения

Как сообщает ""Новости-Армения", лидер оппозиции Никол Пашинян накануне на митинге в Ванадзоре заявил, что все массовые акции, которые были приостановлены в армянской столице на два дня, в воскресенье должны восстановиться с удвоенной силой.

Он призвал блокировать все улицы в городе, а также подъезды в Ереван.

С 12:00 на улицы вышли студенты, которые движутся от одного вуза в другой, призывая сторонников народного движения присоединяться к акциям.

Студенчество походкой идет от Ереванского государственного университета в сторону расположенных в центре города вузов, в том числе, Ереванского государственного медицинского университета, Ереванского государственного политехнического университета, Армянского аграрного университета, Ереванского государственного лингвистического университета. Конечный пункт маршрута - площадь Республики.

Пашинян сообщил также, что в 16:00 все подходы в Ереван должны быть разблокированы, чтобы жители районов смогли попасть в город на митинг, который состоится на площади Республики в 19:00.

Сам он намерен в 17:00 начать шествие от площади Франции в центре Еревана, которая также завершится на площади Республики.

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