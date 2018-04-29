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В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване с 12:00 воскресенья возобновились мирные акции гражданского неповиновения

Как сообщает ""Новости-Армения", лидер оппозиции Никол Пашинян накануне на митинге в Ванадзоре заявил, что все массовые акции, которые были приостановлены в армянской столице на два дня, в воскресенье должны восстановиться с удвоенной силой.

Он призвал блокировать все улицы в городе, а также подъезды в Ереван.

С 12:00 на улицы вышли студенты, которые движутся от одного вуза в другой, призывая сторонников народного движения присоединяться к акциям.

Студенчество походкой идет от Ереванского государственного университета в сторону расположенных в центре города вузов, в том числе, Ереванского государственного медицинского университета, Ереванского государственного политехнического университета, Армянского аграрного университета, Ереванского государственного лингвистического университета. Конечный пункт маршрута - площадь Республики.

Пашинян сообщил также, что в 16:00 все подходы в Ереван должны быть разблокированы, чтобы жители районов смогли попасть в город на митинг, который состоится на площади Республики в 19:00.

Сам он намерен в 17:00 начать шествие от площади Франции в центре Еревана, которая также завершится на площади Республики.

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  • Напомним, 16 апреля, в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на должность премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
  • Уже на следующий день Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
  • 22 апреля во Ереване задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна во время акции протеста.
  • В общем, 22 апреля был задержан по меньшей мере 277 протестующих.
  • Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Никол Пашинян.
  • 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых протестов.
  • 25 апреля лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников снова выйти на протесты.
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