В Днепровском районе столицы пьяный водитель Audi разбил бордюры и снес деревянные столбики

29 апреля, 2018, 09:29

В Киеве, в Днепровском районе, на проспекте Гагарина произошло зрелищное ДТП

Как рассказал Стражам.Эспрессо водитель автомобиля Audi, он двигался по проспекту Гагарина от Ленинградской площади. Со слов "драйвера", со второстепенной дороги якобы выехал грузовой автомобиль ГАЗель, перегородив дорогу Ауди. Рулевой "немца" пытался избежать столкновения, но это привело к аварии.

Впрочем, свидетели рассказали, что на самом деле никаких "ГАЗелей", которые выезжали со второстепенной, они не видели, а видели только автомобиль Ауди, который "пролетел" по проспекту Гагарина, на закруглении дороги его водитель не справился с управлением и автомобиль поехал прямо, налетел на бордюр, снес несколько деревянных столбиков, после чего машина подлетела в воздухе и приземлилась как раз, чтобы врезаться в другой бордюр.

По словам свидетелей, машина стала на два колеса и только чудом не перевернулась. Затем из авто выскочил парень, который не очень вероятно держался на ногах и пытался уйти, однако его очень скоро задержали полицейские. Беглец оказался пассажиром покореженного автомобиля, сам же водитель остался на месте. На место ДТП прибыли врачи "скорой", которые оказали помощь пострадавшим на месте, от госпитализации они отказались.

Причина нечувствительности к травмам вскоре стала понятна - и водитель, и его пассажир имели признаки алкогольного опьянения. Чтобы официально подтвердить этот факт, полицейские повезли водителя к врачу-наркологу.