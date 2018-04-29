В больнице Кривого Рога скончался еще один пострадавший в резонансном ДТП с участием маршрутки

29 апреля, 2018, 10:32

В Кривом Роге в ночь на воскресенье, 29 апреля, возросло количество жертв резонансной аварии, которая произошла 17 апреля

Об этом сообщает Первый Криворожский.

По данным издания, скончался еще один пассажир маршрутки, которая 17 апреля попала в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Он стал 11-й жертвой аварии.

Сейчас в больнице до сих пор находятся пострадавшие в результате аварии, в частности в реанимации лежит один человек.

Одновременно отмечается, что некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.