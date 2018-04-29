Украинский МИД отреагировал на новое решение российского суда в отношении Гриба
29 апреля, 2018, 22:58
В Министерстве иностранных дел Украины осудили продление ареста 19-летнему украинцу Павлу Грибу
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца .
"Решительно осуждаем "решение" российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допустить украинских врачей", - отметила Беца.
Решительно осуждаем "решение" рос суд и требуем освобождения политзаключенного П.Гриба.Также требуем допуск укр врачей pic.twitter.com/a4xduKcpGp— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 апреля 2018 г.
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