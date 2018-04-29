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Украинский МИД отреагировал на новое решение российского суда в отношении Гриба

В Министерстве иностранных дел Украины осудили продление ареста 19-летнему украинцу Павлу Грибу

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца .

"Решительно осуждаем "решение" российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допустить украинских врачей", - отметила Беца.

 

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