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Тысячи ботов РФ вмешивались в британские выборы, - Times

Около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии Великобритании и ее лидера Корбина перед выборами

Об этом сообщает Sunday Times.

Так, авторы сообщений критиковали Терезу Мэй. В частности они указывали, что нападение террористов на Манчестер арену было связано с сокращением числа полицейских еще в те времена, когда Мэй отвечала за МВД.

Часть аккаунтов были идентифицированы как боты - роботы, которые под английскими женскими именами "бомбардировали" общественность сообщениями на тему политики. Они одобрительно отзывались о лейбористах, критикуя при этом Консервативную партию.

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Сотрудники из университета Суонси сообщили о том, что призвали Twitter провести собственное расследование, чтобы определить истинный масштаб российского вмешательства в британские выборы.

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