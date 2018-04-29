Тысячи ботов РФ вмешивались в британские выборы, - Times
Об этом сообщает Sunday Times.
Так, авторы сообщений критиковали Терезу Мэй. В частности они указывали, что нападение террористов на Манчестер арену было связано с сокращением числа полицейских еще в те времена, когда Мэй отвечала за МВД.
Часть аккаунтов были идентифицированы как боты - роботы, которые под английскими женскими именами "бомбардировали" общественность сообщениями на тему политики. Они одобрительно отзывались о лейбористах, критикуя при этом Консервативную партию.
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Сотрудники из университета Суонси сообщили о том, что призвали Twitter провести собственное расследование, чтобы определить истинный масштаб российского вмешательства в британские выборы.
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