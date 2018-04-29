Telegram возобновил работу в Европе и на Ближнем Востоке

29 апреля, 2018, 14:14

Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей в странах Европы и Ближнего Востока

Об этом сообщается на страничке компании в Twitter.

Our Eurocluster finally got the power back. All engineers are working on deck hard to restore the equipment after the outage. Telegram is coming back to the affected users in Europe, Middle East and the CIS. Please hang on! — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

"Наш еврокластер наконец подключен к электроснабжению. Все инженеры работают, чтобы восстановить оборудование после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", - говорится в сообщении.