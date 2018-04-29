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Telegram возобновил работу в Европе и на Ближнем Востоке

Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей в странах Европы и Ближнего Востока

Об этом сообщается на страничке компании в Twitter.

"Наш еврокластер наконец подключен к электроснабжению. Все инженеры работают, чтобы восстановить оборудование после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", - говорится в сообщении.

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