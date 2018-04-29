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Технический сбой в Telegram объяснили отключением электричества в Амстердаме

Пользователи Telegram в Европе, России, СНГ, странах Ближнего Востока и Северной Африки не могут подключиться к мессенджеру из-за аварии в энергосистеме в регионе Амстердама

Об этом сообщается на странице Telegram в Twitter.

"Осуществляются ремонтные работы после масштабной аварии в энергосистеме в регионе Амстердама, которая затронула много сервисов. Пользователям Telegram в Европе, странах МЕНА (Ближнего Востока и Северной Африки, - ред.), России и СНГ не удается подключиться", - говорится в сообщении.

  • Ранее основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что у пользователей мессенджера Telegram в Европе могут возникнуть проблемы. По его словам, произошел серьезный перегрев в одном из кластеров серверов мессенджера.
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