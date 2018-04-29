Сутки на фронте: 61 обстрел, 7 раненых и травмированных
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Луганском направлении из запрещенных 122-мм артиллерии,120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Новотошковского. Также 122-мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм – под Троицким и Луганским", – говорится в отчете.
Кроме этого, с 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов – возле Попасной и Луганского, из вооружения БМП – в районе Троицкого, из стрелкового оружия – недалеко от Новоселовки.
"На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки", – отметили в штабе.
120 мм минометы боевики применили под Богдановкой и Новотроицком, минометы калибра 82 мм – в районе Шахты "Бутовка", Новоселовки и Водяного.
Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – обстреливали украинские позиции вблизи Талаковки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опросного, Верхньоторецького, Красногоровки и Шахты "Бутовка".
Под Водяным, Широкино и Марьинкой велся снайперский огонь.
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