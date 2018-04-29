Суд Краснодара продлил до 4 июля незаконный арест украинца Гриба
Об этом сообщил отец Павла - Игорь Гриб, передает ГромадськеТБ.
По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля 2018 года.
Судья, увидев украинского консула и маму Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.
Как пишет Kavkaz-Uzel со ссылкой на адвоката Павла Гриба Марину Дубровину, следователь ФСБ ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей в связи с отсутствием у подсудимого регистрации на территории края и тем, что он может скрываться.
Следователи считают Павла Гриба сторонником запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
"На вопрос суда: "Признаете ли вы себя виновным?", Павел Гриб ответил: "Нет, не признаю". Дело находится на стадии предварительного следствия", - сказала Дубровина.
По мнению адвоката, такое длительное содержание под стражей для 19-летнего юноши может обернуться психологическими проблемами.
"Молодой человек находится в информационном вакууме. Естественно, он подавлен. К нему не только не допускают родственников, но он не получил от них ни одного письма, так же как и родственники не получили от него ни одного письма", - рассказала Марина Дубровина.
По ее словам, мать Павла Гриба приезжала в Краснодар, но россияне не пустили ее к сыну. По информации адвоката, "следственные действия проводятся, но они связаны только с допросами". Она считает, что ее подзащитный находится в подавленном состоянии и выглядит нездоровым.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте".
- Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.
- 12 октября в России не пустили украинских врачей к Грибу.
- 18 октября в России суд продлил срок содержания под стражей Гриба до 4 января 2018 года.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 1 ноября родителям арестованного украинца Павла Гриба, который находится в краснодарском СИЗО, не позволили встретиться с сыном.
- Павел Гриб не получает жизненно важных лекарств в российском СИЗО.
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