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Суд Краснодара продлил до 4 июля незаконный арест украинца Гриба

Октябрьский райсуд Краснодара (Россия) продлил 19-летнему украинскому политзаключенному срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля

Об этом сообщил отец Павла - Игорь Гриб, передает ГромадськеТБ.

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля 2018 года.

Судья, увидев украинского консула и маму Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

Как пишет Kavkaz-Uzel со ссылкой на адвоката Павла Гриба Марину Дубровину, следователь ФСБ ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей в связи с отсутствием у подсудимого регистрации на территории края и тем, что он может скрываться.

Следователи считают Павла Гриба сторонником запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

"На вопрос суда: "Признаете ли вы себя виновным?", Павел Гриб ответил: "Нет, не признаю". Дело находится на стадии предварительного следствия", - сказала Дубровина.

По мнению адвоката, такое длительное содержание под стражей для 19-летнего юноши может обернуться психологическими проблемами.

"Молодой человек находится в информационном вакууме. Естественно, он подавлен. К нему не только не допускают родственников, но он не получил от них ни одного письма, так же как и родственники не получили от него ни одного письма", - рассказала Марина Дубровина.

По ее словам, мать Павла Гриба приезжала в Краснодар, но россияне не пустили ее к сыну. По информации адвоката, "следственные действия проводятся, но они связаны только с допросами". Она считает, что ее подзащитный находится в подавленном состоянии и выглядит нездоровым.

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