Стало известно, где печатались тысячи листовок Московского патриархата против поместной церкви в Украине

29 апреля, 2018, 16:30

Открытки Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые должны заполнять верующие и отправлять к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной Церкви, массово растиражировала типография “ВИС” в Хмельницком

Об этом в Facebook написал митрополит УПЦ КП Антоний (Махота), пишет Независимый общественный портал.

По его словам, выпуск открыток пришелся на ночь 26 апреля 2018 года.

“Духовенство, верующие, президент страны, ВР Украины в едином порыве работают и молятся чтобы состоялось знаменательное событие для всего народа – а в нашем городе печатают духовно-сепаратистские листовки? То месяц назад все гудело о подпольной встрече Н. Савченко в Хмельницком, то теперь листовки о срыве процесса духовного объединения народа изготовлены на типографии города”, - отметил иерарх.