Стала известна коррупционная составляющая выкачки воды из шахт Луганщины

29 апреля, 2018, 13:10

Профинансированные из государственного бюджета мероприятия по выкачке воды из угольных шахт в Луганской области могут быть предметом злоупотреблений со стороны местной власти

Об этом рассказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"На этой неделе правительством принято решение о выделении 132 млн грн на строительство вроде водоотливов в Луганской области. Речь идет о шахте "Первомайскуголь". Я объясню, почему вроде. Предыдущее решение было 13 февраля на заседании Луганской областной ВЦА, когда называлась цифра в 120 млн. А за полгода до этого называлась сумма в 86 млн, она выделялась государством, но не была освоена. Смотрите: за полгода стоимость этого проекта выросла с 86 до 132 млн, причем это объясняют якобы необходимостью поддержки угледобывающей отрасли", - отметил он.

Вместе с тем, подчеркнул Снегирев, добыча угля на этих шахтах происходит "с помощью отбойного молотка МО-2, стахановским методом".

"И все эти пласты, о которых они рассказывают, при нормальном промышленном производстве могли бы пройтись за один месяц. То есть речь идет о коррупционной схеме", - добавил политик.

Кроме того, по его данным, вопрос водвыкачки был 13 февраля вынесен на Луганскую областную ВЦА, а 14 февраля "по странному стечению обстоятельств насосы на оккупированной территории выключаются и вода идет на нашу территорию".

"Вы верьте в стечение обстоятельств? Я - нет! Это вопрос господину Сытнику (голове Антикоруционного бюро Артему Сытнику - ред.) и господину Грицаку (руководителю СБУ Василию Грицаку, - ред.), потому что решение принималось полковником СБУ, первым заместителем председателя Луганской облВЦА Юрием Клименко. Проверяйте первого на связи с окупированной территорией", - подчеркнул Снегирев.