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Скандальный митрополит Запорожский УПЦ МП постоянно посещает Россию и оккупированные территории, - Тымчук

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) ездит в Россию и на территорию ОРДЛО, где встречается со священнослужителями и гражданами Российской Федерации, от которых получает значительные средства на неизвестные цели

Об этом у себя на Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В продолжение церковной тематики и деятельности УПЦ МП на территории Украины, ИС стало известно, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (в миру Коваленко Андрей), который пропагандирует идею т.н. "перекресток" в церквях УПЦ МП детей, которые прошли обряд крещения в храмах других украинских Церквей православных конфессий, в первую очередь - УПЦ КП, на постоянной основе выезжает в РФ и на территории ОРДЛО. Во время этих поездок митрополит Лука встречается как со священнослужителями Московского Патриархата, так и различными гражданами РФ, при этом, от последних постоянно получает значительные финансовые средства на неизвестные цели", - отметил Тымчук.

Следует подчеркнуть, что Лука (Коваленко) после скандала с "неправильно" окрещенным ребенком в Запорожье начал кампанию по повторному крещению запорожски детей - теперь уже в Московском патриархате. Согласно последних приведенных им данных, в такой способ уже "перекрещены" 40 несовершеннолетних.

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