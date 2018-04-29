Самоубийство начальника райотдела полиции на Херсонщине Бабича не связано с работой, коллеги

29 апреля, 2018, 21:17

Коллеги начальника Горностаевского райотдела полиции подполковника Руслана Бабича расследуют его смерть как самоубийство

Никакой информации о других причинах его гибели они пока не имеют, передает ЦензорНЕТ.

"В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", - рассказала начальник отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции в Херсонской области Ирина Атаманенко.

Главный консультант начальника облуправления Нацполиции в Херсонской области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем в течение многих лет, рассказала, что его нельзя считать человеком, склонным к крайностям.

"Сейчас никто из херсонских коллег Руслана не знает, что побудило его на этот шаг. Я была знакома с ним не один год. Его жена, Татьяна, которая тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан - уравновешенный человек, который не имел никакой склонности к любым крайностям.

Также, насколько мне известно, он не имел недоброжелателей, которые желали бы ему смерти, могли бы давить на него, чем-то шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье. Впечатления от совместной работы с Русланом у меня - только положительные. Поэтому лично меня эти события просто шокировали", — говорит Ренкас.