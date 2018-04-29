Самоубийство начальника райотдела полиции на Херсонщине Бабича не связано с работой, коллеги
Никакой информации о других причинах его гибели они пока не имеют, передает ЦензорНЕТ.
"В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", - рассказала начальник отдела коммуникаций областного управления Национальной полиции в Херсонской области Ирина Атаманенко.
Главный консультант начальника облуправления Нацполиции в Херсонской области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем в течение многих лет, рассказала, что его нельзя считать человеком, склонным к крайностям.
"Сейчас никто из херсонских коллег Руслана не знает, что побудило его на этот шаг. Я была знакома с ним не один год. Его жена, Татьяна, которая тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан - уравновешенный человек, который не имел никакой склонности к любым крайностям.
Также, насколько мне известно, он не имел недоброжелателей, которые желали бы ему смерти, могли бы давить на него, чем-то шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье. Впечатления от совместной работы с Русланом у меня - только положительные. Поэтому лично меня эти события просто шокировали", — говорит Ренкас.
- Бабич перестал выходить с подчиненными на связь 28 апреля, а сегодня, когда мужчина не приехал на сдачу дежурства, к нему домой направили оперативную группу. Там полицейского нашли повешенным на крючке в связке из двух ремней.
- По главной версии следствия, Бабич совершил самоубийство, однако предсмертной записки не нашли.
- По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
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