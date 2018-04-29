 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ryanair скорректировал расписание рейсов в Киев

Авиакомпания Ryanair внесла изменения во время отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщает ЦТС.

"Таким образом, возможно, руководство перевозчика и аэропорта смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 28 апреля, соответственно в систему бронирования лоукостера, большинство рейсов будут отправляться и приниматься не в пиковое для аэропорта время, чего ранее опасались в "Борисполе" и авиакомпании "МАУ", - пишет ЦТС.

Рейс до Барселоны будет вылетать из Борисполя в 12:45 (предварительно объявленное время - 11:40), прибытие в Борисполь, как и ранее, в 11:05.

Отправление в Стокгольм - в 22:00 (предварительно объявленное время - 10:45), прибытие из Стокгольма - в 21:25 (предварительно объявленное время - 10:10).

Вылет в Вроцлав - в пятницу, воскресенье - в 14:35, в понедельник - в 15:25 (предварительно объявленное время - 9:35), прилет в Борисполь из Вроцлава - в пятницу и воскресенье - в 14:00, в понедельник - в 14:50 (предварительно объявленное время - 9:10).

Вылет до Кракова - в 22:25 (предварительно объявленное время: по понедельникам - 19:50, по средам - 12:05, по пятницам - 19:35). С Кракова до Борисполя прибытие - в 21:50 (предварительно время: по понедельникам - 20:35, по средам - 12:50, по пятницам - 20:20).

Рейсы до Варшавы ранее анонсировали на 10:05 четыре раза в неделю, теперь в разные дни время отправления варьируется - 13:15, 16:15, 15:35.

Прибытие из Варшавы ранее планировалось на 9:30, теперь оно меняется в зависимости от дней недели - 10:00, 13.00, 12:20.

Отправление в Братиславу - в 21:15 (предварительно объявленное время - 11:30), прилет в 20:40 (предварительно объявленное время - 10:55).

Рейсы в Вильнюс из Борисполя планируют отправлять в 13:30 (предварительное время - 19:25), из Вильнюса - в 11:30 (предварительное время - 18:50).

Рейсы Киев (Борисполь) - Лондон (Станстед) по понедельникам, средам, пятницам, субботам будут отправляться в 18:45, по воскресеньям - в 21:55 (предыдущий время для всех дней вылета - 20:25).

Согласно обновленному расписанию, в Борисполь из Лондона рейсы будут прибывать в 12:50 по понедельникам, средам, пятницам, субботам; в 16:00 - по воскресеньям (предварительное время для всех отмеченных дней - 19:50).

Отмечается, что расписание большинства рейсов до Львова остался без изменений, кроме времени прибытия/отправления рейса Львов-Варшава.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее уверял, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок.

Читайте также: Когда и куда будет летать Ryanair из Украины. Комментарий авиакомпании

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2018 воскресенье

28 апреля, 2018 суббота

больше новостей

29 апреля, 2018 воскресенье

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать