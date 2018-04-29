России не удалось превратить Закарпатье во второй Крым, - Москаль

29 апреля, 2018, 15:51

На Закарпатье нет ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений, хотя российские спецслужбы пытались разжечь их

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в комментарии "Крым.Реалии".

"Ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений на Закарпатье нет. Это ФСБ России пыталась сделать так, чтобы они появились. Вот скажите, как одновременно почти все крупнейшие телеканалы послали съемочные группы в Закарпатье, чтобы те показывали, что там никто якобы не знает украинского языка, что, мол, в Береговом не могут заказать себе даже кофе. В Береговом - 50% венгров, а 50% - люди других национальностей. Как там может быть, что никто не говорит на украинском? И если украинское законодательство позволяет венграм вывешивать национальную символику Венгрии, говорить на венгерском и учиться на родном языке, петь свои песни, то почему им этого не делать? У нас есть два прямых договора с Венгрией, ратифицированные парламентом, мы позволяем двуязычные названия, учиться на своем языке и ставить памятники. Венгры за свой счет ставят памятники", - рассказал он.

Вместе с тем руководитель области отметил, что украинская власть должна защищать права нацменьшинств на территории края.

"Если мы хотим идти в Европу и НАТО, то мы должны исповедовать те ценности, а защита национальных меньшинств для Европы - это святое. Титульные нации - в Украине - украинцы, в Венгрии - венгры, в Польше - поляки, обязаны гарантировать права национальных меньшинств. Ну кто с меня может снять вышиванку в Будапеште? Я хотел бы такой флешмоб сделать, чтобы в вышиванках и с украинскими флагами пройтись Будапештом. Никто вас там не тронет, разве что с интересом будут рассматривать. Госпожа Хортяни, которая возглавляет союз украинцев в Венгрии, по квоте является украинским депутатом венгерского парламента, и на ее рабочем месте висит желто-голубой флаг. И она в вышиванке ходит на работу. Ей там никто не запрещает этого делать. Вдумайтесь, венгры в Украине составляют 0,04% от всего населения и компактно проживают лишь на Закарпатье. Они что, "делают погоду"? Поэтому, еще раз говорю, это спровоцированный интерес и надуманная проблема", - подчеркнул Москаль.

Будущее региона он оценивает следующим образом: любое междуэтническое и межнациональное противостояние здесь исключено, как бы к тому не стремилось ФСБ и ее агентура.

"Это ФСБ России "подогревает" эту тему, но у них ничего не получается. Например, так называемый "вопрос русинов". Посмотрите, где он? После того, как тот, кому давал инструкции Сурков, сбежал в Москву, все затихло. Я, конечно, лишь непродолжительное время возглавлял контрразведку, но я знаю точно, что методы всех спецслужб одинаковые. Все зависит от качества аналитики. Сначала они хотели опираться на русинов, а когда не получилось, взялись за венгров. Здесь нужно просто комплексно всем работать: и дороги строить, и дамбы, и разведка с контрразведкой пусть смотрят, и связи с регионами и соседними странами укреплять. Но несмотря на все, здесь второго Крыма не будет. Все, что Россия здесь планировала, она все проиграла. Закарпатье - многоэтнический регион, здесь много всего намешано. Люди на самом деле хотят покоя, а не войны", - резюмировал он.