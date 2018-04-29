Пророссийские боевики угрожали задержать патруль ОБСЕ на Донбассе

29 апреля, 2018, 07:54

На блокпосту возле неподконтрольной правительству Горловки сторонники оккупантов провели осмотр автомобилей СММ ОБСЕ и угрожали задержать патруль миссии

Об этом сообщает пресс-центр Организации.

"28 апреля 2018 года в 14:00 на блокпосту, расположенном к северу от н.п. Горловка, 6 вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль СММ, состоящий из 5 сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись из подконтрольных на неподконтрольные правительству районы Донецкой области ", - сообщили в организации.

Оккупанты требовали провести обзор багажников автомобилей СММ, и патруль принял это требование. Затем оккупанты потребовали проверить все ящики для инструментов с обоих автомобилей, чтобы "убедиться, что СММ не перемещает оружие", однако наблюдатели объяснили, что это будет ограничением их свободы передвижения.

В ответ боевики предложили либо выполнить требования, или вернуться на контролируемую Украины территорию.

"Позже боевики заявили, что в случае невыполнения их требований вызовут" команду специального назначения ", чтобы та забрала наблюдателей в другое место для проверки содержания обоих автомобилей", - говорится в сообщении.

Наблюдатели смогли вернуться на свою базу в оккупированном Донецке только после того, как показали боевикам содержимое ящиков с инструментами, аптечек и спальников.