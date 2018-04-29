Пророссийские боевики угрожали задержать патруль ОБСЕ на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр Организации.
"28 апреля 2018 года в 14:00 на блокпосту, расположенном к северу от н.п. Горловка, 6 вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль СММ, состоящий из 5 сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись из подконтрольных на неподконтрольные правительству районы Донецкой области ", - сообщили в организации.
Оккупанты требовали провести обзор багажников автомобилей СММ, и патруль принял это требование. Затем оккупанты потребовали проверить все ящики для инструментов с обоих автомобилей, чтобы "убедиться, что СММ не перемещает оружие", однако наблюдатели объяснили, что это будет ограничением их свободы передвижения.
В ответ боевики предложили либо выполнить требования, или вернуться на контролируемую Украины территорию.
"Позже боевики заявили, что в случае невыполнения их требований вызовут" команду специального назначения ", чтобы та забрала наблюдателей в другое место для проверки содержания обоих автомобилей", - говорится в сообщении.
Наблюдатели смогли вернуться на свою базу в оккупированном Донецке только после того, как показали боевикам содержимое ящиков с инструментами, аптечек и спальников.
- Напомним, в течение суток бандформирования 61 раз открывали огонь по позициям защитников Украины.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть