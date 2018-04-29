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Президентом Украины может стать совершенно случайный человек, - Портников

По мнению общественного деятеля, публициста и телеведущего Виталия Портникова на президентских выборах 2019 года способен победить "случайный человек"

Об этом он заявил, комментируя в эфире Еспресо.TV последние президентские рейтинги.

"Президентом Украины может стать совершенно случайный человек. Да, это правда. но он все равно должен оперировать теми лозунгами, которые будут понятны населению: надо, чтобы закончилась война, и не в пользу России, и надо, чтобы улучшилась жизнь, и надо, чтобы Украина стала сильной и независимой", - отметил Портников.

Как считает журналист, это связано с тем, что у украинских избирателей слишком короткая память, которая иногда измеряется даже не месяцами, а неделями, поэтому решающими для результатов голосования как в первом, так и во втором туре выборов главы государства могут оказаться последние события в канун голосования.

При этом он подчеркнул, возвращение в Украину бывших влиятельных "регионалов" и, тем более, их реванш на выборах является невозможным до тех пор, пока не восстановлен государственный суверенитет в Крыму и на Донбассе.

"...Пока у нас не будут освобождены территории и самое главное - пока к избирательному процессу не присоединятся эти миллионы людей, которые находятся на оккупированных территориях. Речь идет о традиционном электорате партии - я имею в виду не Партию регионов, а партию дружбы с Россией. Для того чтобы у этих людей был какой-то реванш, Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс, то есть сначала Крым и Донбасс, а потом Азаров с Януковичем", - добавил Портников.

 

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