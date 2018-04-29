Пашинян выступает за досрочные парламентские выборы в Армении

29 апреля, 2018, 21:34

Лидер протестного движения в Армении, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян считает возможным проведение в течение 2-х ближайших месяцев внеочередных парламентских выборов

Об этом сообщает DW.

"Выборы могут быть проведены в течение двух месяцев. Готов обсудить это с другими политическими силами", - заявил он в воскресенье, 29 апреля 2018 года.

1 мая парламент Армении должен избрать нового премьер-министра. Пашинян пока является единственным кандидатом на эту должность.

В свою очередь, в правящей Республиканской партии, которая решила не выдвигать своего кандидатана эту должность, заявили, что не будут сопротивляться избранию Пашиняна. В воскресенье руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян сообщил, что партия не "будет препятствовать избранию народного кандидата", если все три оппозиционные фракции в парламенте поддержат его.

Пашинян тоже рассчитывает на поддержку парламента.

"Три фракции парламента уже заявили, что на выборах премьера проголосуют за кандидата от народа. Республиканская партия приняла решение не выдвигать своего кандидата, что означает, что есть большая вероятность, что часть депутатов из Республиканской партии также проголосует за кандидата народа", - подчеркнул Пашинян.