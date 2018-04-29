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Оргкомитет Евровидения-2018 назвал запрещенные для зрителей предметы. Среди них есть довольно странные

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2018, который состоится в Лиссабоне (Португалия), опубликовали список предметов, запрещенных на территории проведения шоу

В этом году счастливые обладатели билетов будут сталкиваться с множеством правил безопасности, и список вещей, которые запрещают приносить на территорию проведения, очень длинный, сообщает Mirror.

В списке есть также довольно странные предметы, и фанаты считают этот перечень очень забавным.

Кроме таких вещей, как наркотики, оружие и ножи, зрителям запретили приносить мячи для гольфа, наручники, клейкую ленту, лестницы, шлемы.

Под запрет также попали моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.

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