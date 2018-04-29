Названы фамилии украинских и российских олигархов, которые стоят за Вакарчуком

29 апреля, 2018, 20:29

К "раскрутке" солиста рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в качестве одного из вероятных кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года могут быть причастны Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Михаил Фридман и Виктор Вексельберг

Об этом заявил известный общественный и политический деятель, бывший глава общественного движения "Общее дело" и один из лидеров Налогового майдана 2010 года Александр Данилюк в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Финансово-политические группы украинские и не совсем украинские, но которые здесь представлены, они, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы президентом был ни Тимошенко, ни Порошенко, так как это политики, которые имеют достаточно серьезное собственное влияние и после получения рычагов, предусмотренных президентской должности, эти лица могут составлять (а в случае Порошенко уже сегодня составляют) для них проблемы. Поэтому гораздо удобнее было бы посадить на эту должность человека, который не имеет ни партийной структуры, ни опыта, ни команды, которую можно расставить в системе исполнительной власти. То есть какого-то действительно такого номинала, назовем его так", - пояснил Данилюк.

При этом, как он подчеркнул, "номинальные" проекты - Вакарчук и комик Владимир Зеленский - довольно однотипными. Но с разными источниками финансирования.

"Если Зеленский, начиная с 2014 года, является приближенным к группе "Приват" Игоря Коломойского, то вопрос с Ваккарчуком является дискуссионным, потому что у него есть достаточно давние и стойки отношения не только с Виктором Пинчуком, но и с Фридманом и Вексельбергом, с этими российскими олигархами львовского происхождения", - добавил Данилюк.

Кроме того, среди тех олигархов, с которыми может иметь связи Вакарчук, он вспомнил Сергея Левочкина.