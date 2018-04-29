 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАБУ, САП и НАПК дискредитированы и не функциональны, - политолог

Созданные совместно с западными партнерами Украины органы по борьбе с коррупцией оказались не действенными

Об этом доктор политических наук Максим Розумный заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"НАБУ теряет доверие и теряет функциональность. Также мы помним дело Назара Холодницкого. Итак, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) исчезла в Украине. Как влиятельный фактор. НАПК так же, а о Государственном бюро расследований (ГБР) пока не о чем говорить ", - отметил экперт.

По его словам, все созданные в Украине после победы Революции Достоинства узкопрофильные антикоррупционные правоохранительные и контролирующие органы "все скомпроментовани и они все не фукнциональны".

Как следствие, подчеркнул Розумный, в Ураине и в дальнейшем действуют коррупционные схемы, а также происходит "негативная селекция" государственных управленцев, когда на своих должностях остаются только запятнанные.

"Такие люди (обвиняемые в коррупции, - ред.) в сей системе очень полезны и очень удобные. Они незаменимы. Поэтому система не хочет очищаться от людей, система держится на таких людях. Происходит отрицательная селекция, ибо система очищается не от коррупционеров, а от порядочных, компетентных, от принципиальных ", - подчеркнул он.

  • Напомним, 3 года назад было создано Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

29 апреля, 2018 воскресенье

28 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать