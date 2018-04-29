НАБУ, САП и НАПК дискредитированы и не функциональны, - политолог

29 апреля, 2018, 13:40

Созданные совместно с западными партнерами Украины органы по борьбе с коррупцией оказались не действенными

Об этом доктор политических наук Максим Розумный заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"НАБУ теряет доверие и теряет функциональность. Также мы помним дело Назара Холодницкого. Итак, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) исчезла в Украине. Как влиятельный фактор. НАПК так же, а о Государственном бюро расследований (ГБР) пока не о чем говорить ", - отметил экперт.

По его словам, все созданные в Украине после победы Революции Достоинства узкопрофильные антикоррупционные правоохранительные и контролирующие органы "все скомпроментовани и они все не фукнциональны".

Как следствие, подчеркнул Розумный, в Ураине и в дальнейшем действуют коррупционные схемы, а также происходит "негативная селекция" государственных управленцев, когда на своих должностях остаются только запятнанные.

"Такие люди (обвиняемые в коррупции, - ред.) в сей системе очень полезны и очень удобные. Они незаменимы. Поэтому система не хочет очищаться от людей, система держится на таких людях. Происходит отрицательная селекция, ибо система очищается не от коррупционеров, а от порядочных, компетентных, от принципиальных ", - подчеркнул он.