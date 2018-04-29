На Хортице вандалы разрушили памятник борцам за Украину

29 апреля, 2018, 11:29

В ночь на 28 апреля на острове Хортица в Запорожье вандалы разрушили памятник Борцам за волю Украины 1918-2018 лет

Об этом в Facebook сообщила партия Национальный корпус.

"Памятный крест был установлен в минувшую субботу в рамках украинско-литовского проекта" Память нации: Возродим Хортицу. Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску", - говорится в посте.

"Мы не простим преступление, который оскверняет память украинской нации! Лиц, которые уничтожили памятник, мы найдем и накажем сами", - говорится в сообщении.