На границе с Молдовой задержали мужчину с пластидом и гранатами Ф-1, который передвигался на BMW Х5 с литовскими номерами

29 апреля, 2018, 20:09

В Одесской области на пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" сотрудники Госпогранслужбы во время осмотра автомобиля обнаружили взрывное устройство

Об этом в Facebook написал начальник Одесской таможни Александр Власов.

По его словам, в ходе осмотра автомобиля BMW Х5 литовской регистрации, за рулем которого находился украинец, который проживает в Молдове, пограничники обнаружили радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, пластид весом 372 граммов и два запала.

"Настоящее взрывное устройство гражданин пытался незаконно, с сокрытием от таможенного контроля переместить из Украины в Молдову. По факту должностными лицами таможенного поста Кучурган Одесской таможни ГФС направлено сообщение в УСБУ в Одесской области о признаках преступления, предусмотренного ст.201 Уголовного Кодекса Украины. Взрывное устройство и автомобиль переданы правоохранителям", - отметил он.

Кроме того, Власов добавил, что пластид применяется военными для подрыва сооружений: заполняют трещины, чтобы взорвать тяжелые стены. А также широко используется в качестве оружия для поражения живой силы в бою или при совершении террористических актов.