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МИД Турции: Угроза санкций США не остановит страну от покупки С-400 в России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна отвергла предостережение США о приобретении у России систем противовоздушной обороны С-400

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 млрд долларов подписано в декабре и не может быть пересмотрено.

По словам министра, Россия "ускоряет процесс" с поставкой ракетных систем на просьбу Анкары.

"Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка... А подход "введем санкции, если вы купите" на Турцию не действует. Турция этого не принимает", - отметил он.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция готова купить другое оружие от НАТО.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу по приобретению российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

Переговоры о закупке Турцией (членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 лет Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали обеспокоенность со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не видит причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.

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