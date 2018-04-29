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МИД призывает мир усилить давление на Россию из-за обстрелов

МИД призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию за агрессию на Донбассе

Об этом написала в Twitter в воскресенье пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадало 7 украинских военных.

По словам Бецы, России нужна дестабилизация Украины.

"Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - написала пресс-секретарь МИД.

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