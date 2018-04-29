МИД призывает мир усилить давление на Россию из-за обстрелов
29 апреля, 2018, 11:12
МИД призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию за агрессию на Донбассе
Об этом написала в Twitter в воскресенье пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Russia needs destabilization of Ukraine. 61 attacks, mortars used.7 RU WIA. Urge partners exert more pressure on Ru pic.twitter.com/KYBqo5emAT— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 апреля 2018 г.
Она отметила, что в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадало 7 украинских военных.
По словам Бецы, России нужна дестабилизация Украины.
"Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - написала пресс-секретарь МИД.
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