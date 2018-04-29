Лондон заполонили ядовитые гусеницы, которые вызывают астму и тошноту
Об этом пишет BBC.
Личинки дубового походного шелкопряда этой весной развелись в огромном количестве на юго-востоке Англии, в Лондоне и его окрестностях. В их волосинках является токсин, который вызывает у человека воспаление на коже, а также слизистых оболочках глаз и горла, заявила британская комиссия по разведению лесов. Каждая из личинок содержит около 62 тысяч волос.
Токсин, который содержится в таком волосе, после выпадения сохраняет активность до пяти лет. Разглядетьего почти невозможно, поэтому человек, который стал жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно стало причиной нападения.
Личинки дубового походного шелкопряда могут жить только на ветвях дуба или под деревьями, но не на заборах, стенах или зданиях.
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