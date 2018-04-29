 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лондон заполонили ядовитые гусеницы, которые вызывают астму и тошноту

Жителей Лондона предупредили об опасности от ядовитых гусениц, контакт с которыми может привести к астме, рвоте и сыпи на коже

Об этом пишет BBC.

Личинки дубового походного шелкопряда этой весной развелись в огромном количестве на юго-востоке Англии, в Лондоне и его окрестностях. В их волосинках является токсин, который вызывает у человека воспаление на коже, а также слизистых оболочках глаз и горла, заявила британская комиссия по разведению лесов. Каждая из личинок содержит около 62 тысяч волос.

Токсин, который содержится в таком волосе, после выпадения сохраняет активность до пяти лет. Разглядетьего почти невозможно, поэтому человек, который стал жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно стало причиной нападения.

Тем, кто увидит такие гусеницы в лесу, рекомендуют их ни в коем случае не касаться и не позволять домашним животным контактировать с ними.

Личинки дубового походного шелкопряда могут жить только на ветвях дуба или под деревьями, но не на заборах, стенах или зданиях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

29 апреля, 2018 воскресенье

28 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать