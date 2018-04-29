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Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгэри в мае

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе проведенного в пятницу, 27 апреля, саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгэри в мае этого года

Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан, передает Yonhap.

По его словам, для наблюдения за закрытием полигона Ким Чен Ын планирует пригласить международных экспертов и журналистов.

"Кое-кто говорит, что мы прекращаем действие тех объектов, которые не функционируют, но вы увидите, что они в хорошем состоянии", - процитировал Ен Чхан слова северокорейского лидера.

Кроме того, в Сеуле сообщили, что в Пхеньяне не видят смысла в обладании ядерным оружием, если "США официально завершат войну".

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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