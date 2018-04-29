Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгэри в мае
29 апреля, 2018, 07:34
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе проведенного в пятницу, 27 апреля, саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгэри в мае этого года
Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан, передает Yonhap.
По его словам, для наблюдения за закрытием полигона Ким Чен Ын планирует пригласить международных экспертов и журналистов.
"Кое-кто говорит, что мы прекращаем действие тех объектов, которые не функционируют, но вы увидите, что они в хорошем состоянии", - процитировал Ен Чхан слова северокорейского лидера.
Кроме того, в Сеуле сообщили, что в Пхеньяне не видят смысла в обладании ядерным оружием, если "США официально завершат войну".
В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
- После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжается с 1953 года.
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