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Командование боевиков пополнило их ряды уголовниками из России, - ГУР

Из Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса прибыла очередная партия наемников

На этот раз речь идет о лицах, которые совершили преступления, но стремятся избежать наказания за счет участия в боевых действиях против Украины, рассказал в воскресенье, 29 апреля 2018 года, на ежедневном брифинге о ситуации в зоне АТО спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на информацию Главного управления разведки (ГУР).

Он отметил, что российское оккупационное командование продолжает комплектование соединений и частей "1-го АК (Донецк) и 2-го АК (Луганск)" наемниками - гражданами РФ.

"Это связано с предыдущими неудачными попытками покрытия некомплекта личного состава за счет населения временно оккупированных территорий востока Украины", - добавил Праута.

При этом основными мотивационными факторами для них являются "обещанное российским оккупационным командованием денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств за совершение на территории РФ преступления".

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