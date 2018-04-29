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Эксперт объяснил, почему не привлекаются к ответственности одиозные городские головы

Геннадий Труханов (Одесса), Геннадий Кернес (Харьков) и другие обвиняемые в коррупционных деяниях мэры крупных украинских городов избегают ответственности, поскольку ответственны за сбор средств в партийные кассы в связи с запланированными на осень 2019 года парламентскими выборами

Об этом заявил сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"Есть определенные политические договоренности. Труханов представляет конкретную политическую партию, Кернес тоже. Соответственно, за этими политическими партиями стоят политические игроки. С самим игроками и договариваются о неприкосновенности мэров, а мэры - это есть сборщики партийной кассы", - пояснил он.

Таким образом, отметил Снегирев, до очередных выборов в Верховную Раду "установлены правила поведения никто ломать не будет".

Не пойдет на это, отметил эксперт, и действующий глава государства Петр Порошенко, поскольку тогда он значительно повысит риск не быть переизбранным на второй срок.

 

 

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