Дуров предупредил о проблемах в работе Telegram по всей Европе
29 апреля, 2018, 10:54
В Европе в пользователей мессенджера Telegram могут возникнуть сбои
Об этом сообщил его владелец Павел Дуров в Twitter.
"Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Просим прощения за неудобства - проблема решается", - написал он.
Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 3.40 по киевскому времени больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировано в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине в районе Киева.
В России, где власть пытается блокировать мессенджер Дурова, массовые проблемы зафиксированы только в районе Москвы и Санкт-Петербурга.
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