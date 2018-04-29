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28 апреля на фронте погиб воин 48-й инженерной бригады

В субботу, 28 апреля 2018 года, в районе поселка Новоайдар Луганской области во время выполнения служебного задания ушел из жизни 25-летний Константин Паршенко, военнослужащий 11-го понтонно-мостового батальона 48-й инженерной бригады

Об этом сообщает ЦензорНЕТ.

Паршенко - уроженец села Рудкивцы Новоушицкого района Хмельницкой области.

Жил в Каменец-Подольском.

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