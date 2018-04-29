28 апреля на фронте погиб воин 48-й инженерной бригады
29 апреля, 2018, 16:50
В субботу, 28 апреля 2018 года, в районе поселка Новоайдар Луганской области во время выполнения служебного задания ушел из жизни 25-летний Константин Паршенко, военнослужащий 11-го понтонно-мостового батальона 48-й инженерной бригады
Об этом сообщает ЦензорНЕТ.
Паршенко - уроженец села Рудкивцы Новоушицкого района Хмельницкой области.
Жил в Каменец-Подольском.
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