Заявки на награду имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Максимова можно регистрировать до 15 мая

28 апреля, 2018, 11:20

До 15 мая можно номинировать лучших украинских тренеров, благотворителей в сфере спорта для людей с особыми потребностями на Награду имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Максимова, вручение которой состоится в Киеве в День Европы

Лучший способ увековечить память о человеке, который отдал свою жизнь ради других - сделать так, чтобы его мечта стала реальностью для кого-то другого.

Именно такую цель преследует проект “Награды Героев Небесной Сотни". Среди воплощенных мечтаний - мечта Дмитрия Максимова, 19 летнего киевлянина, спортсмена-паралимпийца, который погиб 18 февраля 2014 года на Майдане, приняв на себя взрыв боевой гранаты и защитив своим телом друзей.

В память о нем уже второй год подряд проводится Конкурс, который отмечает тех, кто создает условия, тренирует людей с особыми потребностями и в первую очередь детей.

Тренеры, меценаты, талантливые организаторы - те, кто умудряются в непростых условиях современных украинских реалий воспитывать настоящих чемпионов из детей, на которых общество зачастую готово ставить крест. Потом эти вчерашние “дети с ограниченными возможностями” становятся гордостью страны и прославляют ее имя на мировой спортивной арене.

Именно поэтому Награда имени Дмитрия Максимова устанавливается в трех номинациях:

организация и развитие учреждений для занятий спортом и реабилитации (или отдельных программ);

благотворительный вклад в реализацию программ занятий спортом и реабилитации;

проведение спортивных соревнований на всей территории Украины и в отдельных ее регионах.

Эта награда не является коммерческой, она не предполагает больших денежных вознаграждений и бонусов, но призвана осветить деятельность людей, которые делают важное дело в создании надлежащих условий для занятий физической культурой и спортом, спортивной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью.

Каким был Дмитрий? Молодой красивый парень. Успешный спортсмен-дзюдоист. Серебряный (в командном зачете), бронзовый (в личном) призер Дефлимпийских Игр в Софии 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира по восточным единоборствам среди глухих, который проходил на острове Маргарита (Венесуэла) в 2012 году. Короткая, но успешная спортивная биография. Чрезвычайно короткая, но достойная жизнь. Жизнь - образец настойчивости, работоспособности, верности и преданности друзьям, сознательной гражданской позиции.

Для любого человека чрезвычайно важно, чтобы кто-то в него поверил. Для человека с инвалидностью - особенно. Люди с инвалидностью и их семьи не понаслышке знают, как непросто найти педагога или тренера, который поверит в ребенка так же, а может даже больше, чем родители, и придаст ему уверенности в своих силах, сперва увидит личность и характер, и уже потом будет искать варианты, как с его особенностями получать лучшие результаты. Говорят, поверь в себя - и в тебя поверят другие. Часто для детей и молодежи с инвалидностью это правило работает в обратном направлении, поэтому очень важно, когда находится человек, который верит в успех и вдохновляет, как вдохновлял Дмитрия его тренер, который стал ему в прямом смысле не только спортивным, но и духовным наставником. Когда такие люди берутся за дела, возможности людей с инвалидностью становятся безграничными.

Инициаторами награды выступили общественная организации “Семья Героев Небесной Сотни”, семья Героя и общественная организация “Открытые возможности” при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить ЗАЯВКУ в установленной форме и номинировать тех, кто имеет опыт, инициативы, воплощенные идеи в создании условий занятий спортом для людей с особыми потребностями . Можно номинировать любую личность, которую вы считаете достойной награды (тренера, благотворителя и т. п), приложить необходимые документы и доказательства, направив их по адресу: heavenlyhundred.office@gmail.com; в теме письма просим указать "ЗАЯВКА на КОНКУРС от (фамилия/название организации)”.

Заявки принимаются до 15 мая 2018 года. Заявка для физических лиц, для юридических.

Ознакомиться с Положением о Награде имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Максимова можно здесь.

Объявление результатов Конкурса состоится в Киеве во время празднования Дней Европы в Украине.