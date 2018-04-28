Известный "динамовец" раздал мячи со своим автографом семинаристам Московского патриархата в Лавре

28 апреля, 2018, 14:44

Украинский футболист, экс-защитник футбольных клубов “Динамо” Киев и “Спартак” Москва Владислав Ващук передал футбольные мячи с собственным автографом в социальный отдел Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП

Об этом информирует пресс-служба обители.

Как говорится в сообщение, мячи вручат студентам духовной академии и семинарии, которые являются футбольным болельщикам. А также родителям, которые приходят за помощью в отдел социального служения лавры, как сувенир для их детей.

Как сообщается на сайте Лавры, любители футбола были рады получить автограф от известного спортсмена.