В Украине изменили правила предоставления субсидий

28 апреля, 2018, 19:12

Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость

Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

В частности, отныне субсидия не будет назначаться, если в собственности семьи есть автомобиль, которому меньше 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения.

Кроме того доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры,необходимо будет указывать в декларациях о доходах – в новой графе "другие доходы".

"С 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме", - указано в сообщении.

Лицам трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, но не регистрируются как безработные, поскольку работают без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматически будут считать доход в три прожиточных минимума – 5286 гривен. Тем, кто является действительно безработным, необходимо будет стать на учет в центр занятости.

Также с 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади, электроотопление – 30 кВт.ч на 1 кв.м площади.

"При назначении субсидии на сверхнормативную площадь жилья, норма может быть увеличена не более чем на 30%", - говорится в сообщении КМУ.

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Внутренне-перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

"Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт обследования – основанием для назначения субсидии", - пояснили в департаменте.

Процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад упрощена: отныне ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты населения, механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Отмечается, что правительство проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам отопительного сезона, который завершился.

"Под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление соцзащиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность", - заявили в КМУ.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Выбрать способ получения средств необходимо самостоятельно.