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В оккупированном Алчевске боевики захватили офис интернет-провайдера, сотрудники задержаны, - СМИ

В Алчевске (временно неподконтрольная территория Луганской области) парализована работа одного из местных интернет-провайдеров "Алчевск.net"

Как сообщают местные жители, 26 апреля, у большинства абонентов исчез интернет и кабельное телевидение от данного оператора, передает Информатор.

По предварительным данным, здание провайдера опечатали бойцы террористического формирования "МГБ ЛНР", а сотрудников фирмы якобы задержали.

Руководство компании ситуацию не комментирует.

Данную информацию подтверждают пользователи соцсетей, предполагая возможность захвата частного провайдера "республиканскими" силовиками:

"Утром приехали, всех арестовали";

"Ходит инфа, что опечатало МГБ их".

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