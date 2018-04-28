В оккупированном Алчевске боевики захватили офис интернет-провайдера, сотрудники задержаны, - СМИ
28 апреля, 2018, 08:15
В Алчевске (временно неподконтрольная территория Луганской области) парализована работа одного из местных интернет-провайдеров "Алчевск.net"
Как сообщают местные жители, 26 апреля, у большинства абонентов исчез интернет и кабельное телевидение от данного оператора, передает Информатор.
По предварительным данным, здание провайдера опечатали бойцы террористического формирования "МГБ ЛНР", а сотрудников фирмы якобы задержали.
Руководство компании ситуацию не комментирует.
Данную информацию подтверждают пользователи соцсетей, предполагая возможность захвата частного провайдера "республиканскими" силовиками:
"Утром приехали, всех арестовали";
"Ходит инфа, что опечатало МГБ их".
- Напомним, зимой в Алчевске были перебои с хлебом, а прошлым летом люди митинговали там против грабежей со стороны оккупантов.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть