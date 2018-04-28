В Мюнхене сошел с рельс грузовой поезд, убытки оценивают в миллионы евро

28 апреля, 2018, 18:14

Грузовой поезд сошел с рельс в Баварии, серьезно повредив пути и нарушив железнодорожное сообщение

Об этом сообщает Abendzeitung Muenchen.

Инцидент произошел на перевалочной станции Мюнхен-Рим в ночь на субботу. По неизвестным пока причинам 400-метровый поезд сошел с рельс.

В результате аварии серьезно повреждены несколько путей и шпалы, локомотив разбит, опрокинулись два вагона, порваны 80 метров электрического кабеля, испорчены сигнальные светофоры.

Пострадавших в аварии нет, но убытки оцениваются в миллионы евро. Движение на этом участке останется закрытым, вероятно, до понедельника.

Из-за аварии пришлось внести изменения в расписание одного из маршрутов городской электрички.