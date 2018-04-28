В Мюнхене сошел с рельс грузовой поезд, убытки оценивают в миллионы евро
28 апреля, 2018, 18:14
Грузовой поезд сошел с рельс в Баварии, серьезно повредив пути и нарушив железнодорожное сообщение
Об этом сообщает Abendzeitung Muenchen.
Инцидент произошел на перевалочной станции Мюнхен-Рим в ночь на субботу. По неизвестным пока причинам 400-метровый поезд сошел с рельс.
В результате аварии серьезно повреждены несколько путей и шпалы, локомотив разбит, опрокинулись два вагона, порваны 80 метров электрического кабеля, испорчены сигнальные светофоры.
Пострадавших в аварии нет, но убытки оцениваются в миллионы евро. Движение на этом участке останется закрытым, вероятно, до понедельника.
Из-за аварии пришлось внести изменения в расписание одного из маршрутов городской электрички.
- Напомним, в результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга пострадали более полусотни человек.
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