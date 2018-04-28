В Минобразования объяснили, что делать абитуриентам, которые не могут получить ID-карту
Соответствующее разъяснение Министерства образования появилось в ответ на многочисленные звонки абитуриентов и их родителей по оформлению ID-карт для выпускников школ, которым этот документ нужен для дальнейшего поступления в вузы, сообщает пресс-служба МОН.
В Государственной миграционной службе, на запрос МОН информируют, что впервые паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.
Если же со дня подачи заявления прошло больше времени, однако ID-карту вы не получили, то нужно обратиться за разъяснением в соответствующее территориальное подразделение (куда были поданы документы) или управление ГМС в вашем регионе.
Кроме этого, вы можете обратиться непосредственно в Государственную миграционную службу по номеру горячей линии (044) 278-50-30 или в любой другой способ. Подробная информация об этом, а также контакты территориальных подразделений и разъяснения по поводу выдачи документов размещены на официальном сайте ГМС.
- Напоминаем, что в этом году поступать по свидетельству о рождении могут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2018 года.
- Всех других поступающих МОН призвал заранее побеспокоиться о получении паспорта в форме ID-карты.
- Без ID-карты поступление в вузы будет невозможным.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть