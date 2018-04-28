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В Минобразования объяснили, что делать абитуриентам, которые не могут получить ID-карту


фото: pasport.org.ua
Если у будущих абитуриентов возникают проблемы с получением ID-карты, то им необходимо обратиться в Государственную миграционную службу

Соответствующее разъяснение Министерства образования появилось в ответ на многочисленные звонки абитуриентов и их родителей по оформлению ID-карт для выпускников школ, которым этот документ нужен для дальнейшего поступления в вузы, сообщает пресс-служба МОН.

В Государственной миграционной службе, на запрос МОН информируют, что впервые паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

Если же со дня подачи заявления прошло больше времени, однако ID-карту вы не получили, то нужно обратиться за разъяснением в соответствующее территориальное подразделение (куда были поданы документы) или управление ГМС в вашем регионе.

Кроме этого, вы можете обратиться непосредственно в Государственную миграционную службу по номеру горячей линии (044) 278-50-30 или в любой другой способ. Подробная информация об этом, а также контакты территориальных подразделений и разъяснения по поводу выдачи документов размещены на официальном сайте ГМС.

  • Напоминаем, что в этом году поступать по свидетельству о рождении могут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2018 года.
  • Всех других поступающих МОН призвал заранее побеспокоиться о получении паспорта в форме ID-карты.
  • Без ID-карты поступление в вузы будет невозможным.
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