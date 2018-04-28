 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Дарницком районе столицы легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

В Дарницком районе Киева на улице Бориспольской произошло ДТП с участием Шевроле и мотоцикла

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Со слов свидетелей, мотоциклист двигался в направлении Правого берега, в то время как Шевроле поворачивал на улицу Горбунова. Очевидцы рассказывают, что байкер с небольшой скоростью двигался по главной и, даже сигналил легковушке. Но водитель Шевроле не пропустил байк, из-за чего и произошло столкновение. С ушибами и переломом ноги мотоциклиста забрала скорая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2018 суббота

больше новостей

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать