В Дарницком районе столицы легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
28 апреля, 2018, 17:18
В Дарницком районе Киева на улице Бориспольской произошло ДТП с участием Шевроле и мотоцикла
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Со слов свидетелей, мотоциклист двигался в направлении Правого берега, в то время как Шевроле поворачивал на улицу Горбунова. Очевидцы рассказывают, что байкер с небольшой скоростью двигался по главной и, даже сигналил легковушке. Но водитель Шевроле не пропустил байк, из-за чего и произошло столкновение. С ушибами и переломом ноги мотоциклиста забрала скорая.
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