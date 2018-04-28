В Дарницком районе столицы легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом

28 апреля, 2018, 17:18

В Дарницком районе Киева на улице Бориспольской произошло ДТП с участием Шевроле и мотоцикла

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Со слов свидетелей, мотоциклист двигался в направлении Правого берега, в то время как Шевроле поворачивал на улицу Горбунова. Очевидцы рассказывают, что байкер с небольшой скоростью двигался по главной и, даже сигналил легковушке. Но водитель Шевроле не пропустил байк, из-за чего и произошло столкновение. С ушибами и переломом ноги мотоциклиста забрала скорая.