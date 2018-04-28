В Братиславе тысячи словаков требовали досрочных выборов
Об этом сообщает Aktuality.
Студенты и активисты нескольких общественных инициатив собрались в центре словацкой столицы и заявили, что изменения в правительстве страны после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты являются недостаточными.
"Нынешнее правительство все еще смеется над нами. Прошло два месяца после убийства молодой пары, а полиция не работает. Но случаи коррупции продолжают звучать как капли после дождя. Мы не должны забывать, почему мы вышли на улицы", - заявили организаторы.
Они продолжают собирать подписи под петицией о проведении референдума относительно досрочных выборов. На данный момент они собрали 80 тысяч подписей по всей Словакии.
Очередные выборы в стране должны состояться через два года.
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- Напомним, на этой неделе президент Словакии привел к присяге нового министра внутренних дел – третьего по счету со времени убийства в феврале Куцяка и его невесты, которое спровоцировало политический кризис.
- 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
- В течение последних недель в Словакии проходили одни из крупнейших за последние годы протесты, после которых в отставку ушел премьер Роберт Фицо.
- Но отставка Фицо не решила кризис. Протестующие продолжили выходить на улицы, требуя более ощутимых изменений в стране. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет ненадлежащим образом.
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