В Братиславе тысячи словаков требовали досрочных выборов

28 апреля, 2018, 16:34

В Братиславе тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов

Об этом сообщает Aktuality.

Студенты и активисты нескольких общественных инициатив собрались в центре словацкой столицы и заявили, что изменения в правительстве страны после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты являются недостаточными.

"Нынешнее правительство все еще смеется над нами. Прошло два месяца после убийства молодой пары, а полиция не работает. Но случаи коррупции продолжают звучать как капли после дождя. Мы не должны забывать, почему мы вышли на улицы", - заявили организаторы.

Они продолжают собирать подписи под петицией о проведении референдума относительно досрочных выборов. На данный момент они собрали 80 тысяч подписей по всей Словакии.

Очередные выборы в стране должны состояться через два года.

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