 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Братиславе тысячи словаков требовали досрочных выборов

В Братиславе тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов

Об этом сообщает Aktuality.

Студенты и активисты нескольких общественных инициатив собрались в центре словацкой столицы и заявили, что изменения в правительстве страны после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты являются недостаточными.

"Нынешнее правительство все еще смеется над нами. Прошло два месяца после убийства молодой пары, а полиция не работает. Но случаи коррупции продолжают звучать как капли после дождя. Мы не должны забывать, почему мы вышли на улицы", - заявили организаторы.

Они продолжают собирать подписи под петицией о проведении референдума относительно досрочных выборов. На данный момент они собрали 80 тысяч подписей по всей Словакии.

Очередные выборы в стране должны состояться через два года.

Читайте также: Политический шторм на Дунае. Как убийство словацкого журналиста всколыхнуло страну

  • Напомним, на этой неделе президент Словакии привел к присяге нового министра внутренних дел – третьего по счету со времени убийства в феврале Куцяка и его невесты, которое спровоцировало политический кризис.
  • 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
  • В течение последних недель в Словакии проходили одни из крупнейших за последние годы протесты, после которых в отставку ушел премьер Роберт Фицо.
  • Но отставка Фицо не решила кризис. Протестующие продолжили выходить на улицы, требуя более ощутимых изменений в стране. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет ненадлежащим образом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать