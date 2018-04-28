В Бельгии экстренно остановили реактор АЭС

28 апреля, 2018, 21:30

В Бельгии экстренно остановили первый реактор атомной электространции Дул из-за утечки в системе охлаждения

Об этом сообщает RTBF.

Инцидент произошел на этой неделе, но только в субботу, 28 апреля, представительница компании-опретатора АЭС подтвердила, что утечка произошла в ядерной секции. Она заверила, что это небольшая утечка, не угрожающая безопасности станции. Однако, ректор не будет работать до конца октября.

В понедельник, 30 апреля, пройдет чрезвычайное заседание Комитета по ядерной безопасности, которое определит, насколько ситуация является серьезной. Отмечается, что обеспокоенность властей вызвало то, что авария произошла в ядерной зоне реактора.

Бельгийская партия зеленых заявила, что АЭС Дул устарела еще в 2015 году и становится все более опасной.

Среди всех европейских АЭС эта электростанция расположена в самой густонаселенной зоне с 9 млн жителей в радиусе 75 километров.