В Бельгии экстренно остановили реактор АЭС
Об этом сообщает RTBF.
Инцидент произошел на этой неделе, но только в субботу, 28 апреля, представительница компании-опретатора АЭС подтвердила, что утечка произошла в ядерной секции. Она заверила, что это небольшая утечка, не угрожающая безопасности станции. Однако, ректор не будет работать до конца октября.
В понедельник, 30 апреля, пройдет чрезвычайное заседание Комитета по ядерной безопасности, которое определит, насколько ситуация является серьезной. Отмечается, что обеспокоенность властей вызвало то, что авария произошла в ядерной зоне реактора.
Бельгийская партия зеленых заявила, что АЭС Дул устарела еще в 2015 году и становится все более опасной.
Среди всех европейских АЭС эта электростанция расположена в самой густонаселенной зоне с 9 млн жителей в радиусе 75 километров.
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