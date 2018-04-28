В Баку загорелась элитная высотка
28 апреля, 2018, 13:44
В субботу, 28 апреля 2018 года, в многоэтажном жилом доме представительского класса в Хатаинском районе Баку произошел пожар, который уже удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям пожарных
Начато расследование причин случившегося, передает 1news.az.
Огонь распространился на восьми верхних этажах - с 13-го по 20-й.
Кроме того сообщается, что в связи с произошедшим в целях безопасности перекрыты главный и вспомогательный пути в направлении проспекта Гейдара Алиева до улицы Юсифа Сафарова.
На место происшествия прибыло руководство Министерства чрезвычайных ситуаций республики, в т.ч. глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
- Как уже сообщалось, в марте 2018 года в Баку сгорел наркологический центр, погибли 25 человек.
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