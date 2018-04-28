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В Баку загорелась элитная высотка

В субботу, 28 апреля 2018 года, в многоэтажном жилом доме представительского класса в Хатаинском районе Баку произошел пожар, который уже удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям пожарных

Начато расследование причин случившегося, передает 1news.az.

Огонь распространился на восьми верхних этажах - с 13-го по 20-й.

Кроме того сообщается, что в связи с произошедшим в целях безопасности перекрыты главный и вспомогательный пути в направлении проспекта Гейдара Алиева до улицы Юсифа Сафарова.

На место происшествия прибыло руководство Министерства чрезвычайных ситуаций республики, в т.ч. глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

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