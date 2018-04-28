 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Ирана начались проблемы с продажей нефти, - Bloomberg

Угроза возобновления санкций против Ирана ударила по продажам иранской нефти

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в шести компаниях, торгующих сырьем на Ближнем Востоке.

После заявлений президента США Дональда Трампа о готовности свернуть ядерное соглашение с третьим по объемам добычи членом ОПЕК международные нефтетрейдеры начали избегать соглашений по покупке "черного золота" в Исламской республике.

Трейдеры не хотят подписывать контракты на иранскую нефть и нефтепродукты со сроком действия после 12 мая - дедлайна для решения Трампа о том, стоит ли вновь ввести санкции.

Ряд трейдеров, которые покупают иранскую нефть, ссылаются на то, что их текущие контракты содержат положения, которые позволяют им прекратить принимать грузы в случае повторного введения санкций.

Этим положением компании намерены воспользоваться, чтобы защитить свои деловые интересы в США от преследований, сообщили источники Bloomberg.

Некоторые транспортные компании, банки и страховщики также отказываются от нефтяных соглашений с Ираном, срок исполнения которых выходит за пределы 12 мая, сказали трейдеры.

Трамп еще во время предвыборной кампании обещал пересмотреть соглашение с Ираном, которое назвал "худшим в истории США", а первый год его работы в Белом доме свидетельствует, что свои обещания он стремится выполнить, говорит Ричард Нефью, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

На март 2018 года Иран добывал 3,8 млн баррелей в сутки - 12% от общего производства в ОПЕК, в которой он уступает по объемам лишь Саудовской Аравии (9,9 млн) и Ираку (4,3 млн).

Больше половины иранской нефти - 2 млн баррелей в сутки - идет на экспорт. Это вдвое больше, чем во время действия режима санкции.

Возобновление санкций, вероятно, уберет четверть этих поставок - около 0,5 млн баррелей в день, считает глава аналитической компании FGE Фереидун Фешараки.

Рынке, скорее всего, будет предоставлен переходный период, - вероятно, 180 дней, - чтобы свернуть соглашения, добавляет он.

Впрочем, добавляет Фешараки, вряд ли нефтяное эмбарго будет таким же эффективным, как то, что было введено в 2012 году: Евросоюз пока не изъявил желания согласовано присоединиться к санкциям.

Кроме того, неясной остается позиция Китая, который может увеличить закупки иранских объемов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который встретился с Трампом на этой неделе в Вашингтоне, сказал, что, по его мнению, американский лидер откажется от ядерного соглашения. Сам Трамп в ходе совместной пресс-конференции назвал существующее соглашение "ужасным" и "сумасшедшим".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2018 суббота

больше новостей

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать