У Ирана начались проблемы с продажей нефти, - Bloomberg

28 апреля, 2018, 17:38

Угроза возобновления санкций против Ирана ударила по продажам иранской нефти

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в шести компаниях, торгующих сырьем на Ближнем Востоке.

После заявлений президента США Дональда Трампа о готовности свернуть ядерное соглашение с третьим по объемам добычи членом ОПЕК международные нефтетрейдеры начали избегать соглашений по покупке "черного золота" в Исламской республике.

Трейдеры не хотят подписывать контракты на иранскую нефть и нефтепродукты со сроком действия после 12 мая - дедлайна для решения Трампа о том, стоит ли вновь ввести санкции.

Ряд трейдеров, которые покупают иранскую нефть, ссылаются на то, что их текущие контракты содержат положения, которые позволяют им прекратить принимать грузы в случае повторного введения санкций.

Этим положением компании намерены воспользоваться, чтобы защитить свои деловые интересы в США от преследований, сообщили источники Bloomberg.

Некоторые транспортные компании, банки и страховщики также отказываются от нефтяных соглашений с Ираном, срок исполнения которых выходит за пределы 12 мая, сказали трейдеры.

Трамп еще во время предвыборной кампании обещал пересмотреть соглашение с Ираном, которое назвал "худшим в истории США", а первый год его работы в Белом доме свидетельствует, что свои обещания он стремится выполнить, говорит Ричард Нефью, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

На март 2018 года Иран добывал 3,8 млн баррелей в сутки - 12% от общего производства в ОПЕК, в которой он уступает по объемам лишь Саудовской Аравии (9,9 млн) и Ираку (4,3 млн).

Больше половины иранской нефти - 2 млн баррелей в сутки - идет на экспорт. Это вдвое больше, чем во время действия режима санкции.

Возобновление санкций, вероятно, уберет четверть этих поставок - около 0,5 млн баррелей в день, считает глава аналитической компании FGE Фереидун Фешараки.

Рынке, скорее всего, будет предоставлен переходный период, - вероятно, 180 дней, - чтобы свернуть соглашения, добавляет он.

Впрочем, добавляет Фешараки, вряд ли нефтяное эмбарго будет таким же эффективным, как то, что было введено в 2012 году: Евросоюз пока не изъявил желания согласовано присоединиться к санкциям.

Кроме того, неясной остается позиция Китая, который может увеличить закупки иранских объемов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который встретился с Трампом на этой неделе в Вашингтоне, сказал, что, по его мнению, американский лидер откажется от ядерного соглашения. Сам Трамп в ходе совместной пресс-конференции назвал существующее соглашение "ужасным" и "сумасшедшим".