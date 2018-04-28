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Трамп обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи дату и место встречи с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможные дату и место проведения встречи с лидером КНДР

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Провел продолжительную и конструктивную беседу с президентом Южной Кореи Муном. Все идет хорошо, время и место встречи с лидером Северной Кореи утверждаются. Также говорил с премьер-министром Японии Абэ, проинформировав его о переговорах, которые ведутся", - написал Трамп.

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