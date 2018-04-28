Трамп обсудил с Абэ и Муном дату и место встречи с лидером КНДР
28 апреля, 2018, 20:14
Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможные дату и место проведения встречи с лидером КНДР
Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Провел продолжительную и конструктивную беседу с президентом Южной Кореи Муном. Все идет хорошо, время и место встречи с лидером Северной Кореи утверждаются. Также говорил с премьер-министром Японии Абэ, проинформировав его о переговорах, которые ведутся", - написал Трамп.
Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- Ранее кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео тайно встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном.
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